Advocaat Ridouan na bewogen reconstructie: “Ex? Stalker? Jill en hij waren in het geniep nog een koppel” Inge Bosschaerts Hans Verbeke

08 november 2019

00u00 6 Wevelgem "Ridouan O. was niét de stalkende ex waarvoor hij nu versleten wordt. En dit is niét de kroniek van een aangekondigde moord." Dat zegt Thomas Vandemeulenbroucke, de advocaat van de 39-jarige verdachte.

"Hij is niet eens de ex-vriend, maar de huidige vriend. Ridouan en Jill waren al twaalf jaar een koppel en zijn in augustus even uit elkaar gegaan. Maar kort daarna werden ze opnieuw een koppel. De familie van Jill wist dat niet, omdat de relatie tussen haar moeder en Ridouan vertroebeld was”, aldus de advocaat. “Het onderzoek zal uitwijzen dat dit klopt, zodra de gsm's van mijn cliënt en die van het slachtoffer worden uitgelezen. De avond voor de moord liepen ze trouwens nog hand in hand door Kortrijk.”

De moord zou volgens hem gebeurd zijn nadat het duo ruzie kreeg in de auto. “Dinsdagochtend zou Ridouan Jill naar haar werk brengen en haar 's avonds ook weer oppikken. Mijn cliënt zegt dat het in de auto tot een ruzie is gekomen, na een vraag over ontrouw. Daarop heeft hij in een vlaag van zinsverbijstering een mes gegrepen, dat in de auto lag, en haar gesneden. Dit is dus géén vooraf geplande moord en géén onvermijdelijk einde na maandenlange bedreiging en stalking. Mijn cliënt heeft veel spijt en heeft goed meegewerkt aan de reconstructie.”



Vandaag beslist de raadkamer of Ridouan O. aangehouden blijft.