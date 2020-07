Adviesbureau maakt mobiele app met registratieformulier voor horeca



Alexander Haezebrouck

31 juli 2020

14u30 0 Wevelgem Het Wevelgems marketing- en adviesbureau Boone heeft een mobiele app ontwikkelt dat de horeca kan gebruiken als registratieformulier voor hun klanten. “We hebben hiervoor samengewerkt met een advocatenkantoor en ervoor gezorgd dat de privacy ten allen tijde gegarandeerd is”, vertelt Gianni Boone.

Elke horecazaak is ondertussen verplicht om al hun klanten te registreren. Maar dat verloopt lang niet overal even gemakkelijk. Bij bureau Boone bieden ze hiervoor een oplossing aan met hun splinternieuwe mobiele app HorecaContact.be. “Het opzet is erg eenvoudig maar de moeilijkheid zat erin om volledig in orde te zijn met alles en de privacy te garanderen”, zegt Gianni Boone. “Er zijn andere spelers op de markt, maar die zijn lang niet met alles in orde. Bij ons kan een horecazaak of eender welke zaak die zijn klanten moet registreren de app aankopen voor 99 voor 6 maanden. Zij ontvangen een QR-code voor de klanten die dan op de app zich kunnen registreren. Al de rest doen wij. De gegevens worden 14 dagen bewaard, daarna worden ze definitief verwijderd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting worden de gegevens verder gecommuniceerd naar de overheidsdiensten. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden of andere doeleinden. Als die gegevens nodig zijn worden die versleuteld opgestuurd. Om met alles in orde te zijn en de volledige privacy te kunnen garanderen hebben we hiervoor samengewerkt met het advocatenkantoor Sirus Legal advocaten, gespecialiseerd in privacy. Ondertussen zijn al een tiental horecazaken die onze diensten hebben aangekocht. Zelfs gemeenten hebben interesse in het aanbieden ons veilig digitaal registratieformulier aan hun lokale horeca.