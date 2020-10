Aantal besmettingen in Wevelgem stijgt snel, net voor wielerwedstrijd: “Leef maatregelen meer dan ooit na” Alexander Haezebrouck

07 oktober 2020

17u42 34 Wevelgem Met 39 coronabesmettingen de afgelopen twee weken waarvan 25 de afgelopen dagen, is het virus ook in Wevelgem opnieuw bezig aan een opmars. Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) is ongerust, vooral omdat komend weekend Gent-Wevelgem op de agenda staat. Hij vraagt met aandrang om de maatregelen te respecteren. “Desnoods spring ik zelf op mijn fiets om te controleren.”

Wevelgem werd in het verleden al een paar keer zwaar getroffen door het coronavirus en ook nu stijgt het aantal besmettingen plots snel. In de afgelopen dagen werden 25 nieuwe besmettingen vastgesteld. “Het gaat om elf besmettingen in Wevelgem, elf in Gullegem en drie in Moorsele”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Daarom roep ik nog eens extra op om je zeker aan de maatregelen te houden. De sport- en jeugddienst zullen alle sportclubs en jeugdbewegingen contacteren om hen te wijzen op de maatregelen die vanaf vrijdag van kracht zijn. We gaan hen ook duidelijk maken dat er geen waarschuwingen meer komen. De politie zal controleren en desnoods spring ik zelf ook op de fiets om te helpen. Het is duidelijk, de cijfers zijn niet goed. We moeten met z’n allen de maatregelen naleven om een tweede volledige lockdown te vermijden.”

Gent-Wevelgem

Komende zondag staat de wielerklassieker Gent-Wevelgem op het programma. Aan de aankomstmeet wordt het aantal toeschouwers door corona beperkt. De aankomstzone zal bestaan uit verschillende delen waar telkens een maximumaantal bezoekers toegelaten zijn. Wie wil kan daar nog altijd tickets voor bestellen via www.wevelgem.be/gent-wevelgem-2020. In de aankomstzone is er plaats voor 200 personen, op het Guldenbergplein mogen 400 mensen genieten van de koers. Toeschouwers moeten neerzitten en een mondmasker dragen. “Bezoekers mogen met maximaal vier personen aan één tafel zitten”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “We zullen dat duidelijk communiceren en controleren. We roepen ook alle inwoners op om zich langs het parcours aan de regels te houden met daarbij twee speerpunten: draag een mondmasker en houd afstand van elkaar. Indien je geen ticket hebt, kom niet naar de koers kijken maar blijf veilig thuis. Het is dubbel natuurlijk. Enerzijds zijn we fier dat Gent-Wevelgem dit jaar toch nog kan doorgaan. Anderzijds is het uiteraard geen feestweekend zoals andere jaren.”