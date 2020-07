Aantal besmettingen in Groot-Wevelgem blijft stijgen, nu twaalf in een week tijd: “Van zodra het kan, leggen we mondmaskerplicht op” Peter Lanssens

26 juli 2020

08u20 0 Wevelgem Er waren in een periode van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 82 nieuwe coronabesmettingen in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan twaalf in Groot-Wevelgem. Dat blijkt uit cijfers van zeven regionale labo’s, die aan welzijnsintercommunale W13 zijn bezorgd, waar Philippe De Coene (sp.a) voorzitter van is.

De stijging blijft zich vrij stevig doorzetten in Groot-Wevelgem, maar dat kan een momentopname zijn. Het gaat concreet over twaalf positieve testen in de zone Wevelgem-Gullegem-Moorsele. Groot-Wevelgem zit boven de alarmdrempel van twintig besmettingen, als we het reëel aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. In Groot-Wevelgem zijn er dat nu 38 op 100.000.

Het gemeentebestuur kwam vrijdag samen, onder meer om te besluiten om een mondmaskerplicht op te leggen op openbaar domein in Wevelgem en deelgemeenten. Van zodra het kan, met een toelating van de gouverneur van West-Vlaanderen en de gezondheidsinspecteur.