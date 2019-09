Aannemer voert herstellingswerken uit van het wegdek op verschillende plaatsen Alexander Haezebrouck

26 september 2019

Een aannemer voert vanaf 30 september tot en met vier oktober op verschillende plaatsen herstellingswerken uit van het wegdek. Zo zal het wegdek in Dreef Ter Elst en Nekkerplas in Gullegem en in de Kloosterstraat en Guldensporenstraat in Wevelgem aangepakt worden. Tijdens de werken in de Rederijkersstraat in Gullegem in de Reutelstraat in Wevelgem en in de Ieperstraat in Moorsele zal het doorgaand verkeer tijdelijk omgeleid worden. De omleidingen zullen aangeduid worden met signalisatie. De herstellingswerken zijn in de eerste plaats bedoeld om meer veiligheid en comfort te creëren voor de fietsers.