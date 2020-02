850 mensen eten spaghetti voor baby Victor, die zelf niet kon aanwezig zijn Alexander Haezebrouck

16 februari 2020

18u07 2 Wevelgem De spaghettiavond voor baby Victor in de Porseleinhallen in Wevelgem was een succes. Meer dan 850 mensen kwamen spaghetti eten. Victor en zijn mama moesten de avond helaas missen omdat Victor in het ziekenhuis in Leuven is opgenomen.

Victor Verdonckt uit Moorsele lijdt aan de zeldzame en ongeneeslijke spieraandoening SMA type 1, waarvan de behandeling 1,9 miljoen euro geld kost. “We zijn blij met zo’n grote opkomst”, zegt Sabine Landuyt, een van de organisatrices. “We hadden op 750 mensen gehoopt, maar een week voor de avond zelf waren we al uitverkocht en gingen we net voorbij 850 mensen. We verkopen ook snoep en plantjes vanavond, hopelijk halen we veel geld op.” De Porseleinhallen waren zo goed als gevuld met spaghetti-eters. Domper op de feestvreugde: baby Victor en zijn mama konden niet aanwezig zijn. Victor is opgenomen in het ziekenhuis in Leuven. Wel aanwezig waren Victors zus, papa en grootouders, die enorm blij zijn met zoveel initiatieven voor Victor.

Teller staat op 93.000 euro

Nadat de familie het harde nieuws te horen had gekregen over de ziekte van hun zoontje besloten ze een crowdfunding op poten te zetten. De opbrengst daarvan staat ondertussen al op 93.000 euro. Er zijn ook tal van acties, zoals de spaghetti-avond. Op 22 maart is er ook een wandeling voor Victor en op 29 april een run4Victor. Ook enkele bekende sportmannen en -vrouwen veilen truitjes voor de baby. Victor moet mogelijk op termijn behandeld worden met Zolgensma, het peperdure medicijn van 1,9 miljoen euro dat ook nodig was om baby Pia te reden. Baby Victor steunen kan via de pagina op gofundme.com, die je kunt vinden op www.victorkracht.com of op het rekeningnummer BE33 1043 8386 7746.