80-jarige vrouw voorkomt erger bij brand in badkamer VHS

28 oktober 2019

19u19 0 Wevelgem Lea Vanackere (80) is maandagvoormiddag flink geschrokken toen bleek dat er brand was uitgebroken in haar woning langs de Menenstraat in Wevelgem. De droogkast had vuur gevat. De schade bleef echter beperkt, dankzij haar alerte reactie.

Haar man Michel Vanwalleghem (77) was met zijn fiets op bezoek bij haar broer en dus was Lea Vanackere maandagvoormiddag alleen thuis. “Ik rook plots een verbrande geur en was onmiddellijk ongerust”, vertelt de dame, buiten op een stoel voor haar woning. Buren ontfermen zich over haar, de brandweer bergt het blusmateriaal weer op. “Toen ik de deur van de badkamer opende, kwam een dikke rook me tegemoet. Ik zag ook vlammen, aan de wasmachine of de droogkast. Vliegensvlug heb ik de deur weer dichtgegooid en ben ik naar mijn buurvrouw gelopen. Zij heeft de brandweer gebeld.”

Geen extra zuurstof

De blussers waren snel ter plaatse en kregen het vuur in een handomdraai onder controle. Ze waren het er over eens dat de kranige dame goed gehandeld had, door te vermijden dat het vuur extra zuurstof kon krijgen. Daardoor bleef de schade in de woning beperkt. De brandweer zette een grote blazer in om de woning te ventileren en plaatste de droogkast buiten. Michel Vanwalleghem en zijn echtgenote kunnen blijven wonen in hun huis. “Was me dat schrikken”, zegt Lea. “Mijn droogkast zat vol met was, al de onderbroeken van mijn man staken erbij”, lacht ze weifelend.