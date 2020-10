75 Wevelgemse verenigingen vragen herstelsubsidie aan Alexander Haezebrouck

08 oktober 2020

16u20 0 Wevelgem 75 Wevelgemse verenigingen hebben de eenmalige extra subsidie die de gemeente aanbied vanwege de coronacrisis aangevraagd. De gemeente bood de eenmalige subsidie aan in hun coronaherstelplan. “Hoe we de centen gaan verdelen onder de aanvragers, wordt nog bekeken”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Het budget dat de gemeente kon vrijmaken als herstelsubsidie voor verenigingen komt in de eerste plaats uit het Noodfonds Vlaanderen. Wevelgem kreeg daaruit 449.469 euro. Wevelgem telt 159 verenigingen, 75 daarvan deed een aanvraag om de eenmalige subsidie te verkrijgen. “Onze diensten zijn druk bezig met alle aanvragen te verwerken”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Hoeveel we van dat bedrag nu al gaan vrijmaken, en hoe we die centen gaan verdelen onder alle aanvragers, wordt nog bekeken binnen een centrale stuurgroep, waarin alle gemeenteraadsfracties vertegenwoordigd zijn. De coronacrisis is immers nog lang niet voorbij, en de kans bestaat dat er in de toekomst ook nog budget nodig zal zijn voor steun aan ons verenigingsleven. Het is daarnaast ook in de eerste plaats onze bedoeling om vooral verenigingen te steunen die door de coronacrisis zwaar in moeilijkheden komen.” De herstelsubsidie is bedoeld om verenigingen te vergoeden voor gemaakte en bewezen kosten enerzijds en gederfde inkomsten anderzijds. “Dat gaat bijvoorbeeld om de aankoop van handgels en maskers om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Of kosten die ze gemaakt hebben voor een evenement dat afgelast moest worden. De gemeente verhoogde ook eenmalig de werkingssubsidie van alle Wevelgemse verenigingen met 10 procent. Dat komt neer op een totaalbedrag van 14.247,25 euro.