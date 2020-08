71-jarige man sterft in nachtelijke woningbrand in Wevelgem



Alexander Haezebrouck

06 augustus 2020

03u42

Bron: eigen berichtgeving 0 Wevelgem In een woning langs de Paridaanstraat in Wevelgem is in de nacht van woensdag op donderdag een 71-jarige man om het leven gekomen bij een brand. De brand ontstond omstreeks half twee ‘s nachts. Het waren de buren die wakker werden omdat ze gerommel hoorden.



Toen ze buiten gingen kijken zagen ze dat er brand was ontstaan in de woning van hun buurman. Ze verwittigden meteen de brandweer. Toen zij ter plaatse kwamen, moesten ze de deur van de woning openbreken. “Het heeft enige moeite gekost om binnen te in de woning te geraken", zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. Bij binnenkomst troffen ze het levenloze lichaam van de 71-jarige bewoner aan. Het gaat om een man die alleen woonde en fysieke beperkingen had. Hij zat ook in een rolstoel en is wellicht gestikt door de rook.

Hoe de brand precies is ontstaan is nog onduidelijk. Een branddeskundige van het parket komt ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen. Ook een wetsdokter komt ter plaatse om de precieze doodsoorzaak van de bewoner vast te stellen.

De woning van de man is volledig verwoest. De twee aanpalende woningen konden door de brandweer zo goed als volledig gered worden. Er zal wel rook- en waterschade zijn. Die bewoners konden allemaal veilig hun huis verlaten en werden opgevangen door de hulpdiensten. Door de brand is de Paridaanstraat volledig afgesloten voor het verkeer.