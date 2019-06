45 uur werkstraf voor jongeman die vriendin en stiefmoeder slaat Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

17u36 0 Wevelgem Een 26-jarige jongeman uit Wevelgem is veroordeeld tot een werkstraf van 45 uur omdat hij zijn vriendin en zijn stiefmoeder heeft geslagen nadat hij dronken thuis kwam van het voetbal. Hij schopte zijn vriendin in haar ribben en trapte zijn stiefmoeder een gebroken kaak.

De jongeman kwam in de nacht van één op twee december vorig jaar dronken thuis en pas veel later dan het uur dat hij had afgesproken met zijn vriendin. Toen ze hem daarop aansprak escaleerde de ruzie snel. De jongeman werkte zijn vriendin tegen de grond en nam haar in een wurggreep. Toen hij zijn greep loste, kon ze twee vrienden verwittigen. Zij bemiddelden maar de situatie escaleerde opnieuw toen zij hun huis alweer hadden verlaten. Jonathan V. gooide zijn vriendin tegen de muur en trapte tegen haar ribben. Deze keer slaagde de vriendin erin om de vader van haar vriend te bellen die meteen ter plaatse kwam met zijn vrouw. De vader probeerde zijn zoon te kalmeren. Toen ook zij samen in de grond belandden, trapte hij tegen de kaak van zijn stiefmoeder. Zij hield er een gebroken kaak aan over. Jonathan V. moet nu een werkstraf van 45 uur doen en moet een geldboete van 400 euro betalen.