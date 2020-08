400 salamanders gered uit betonnen waterput



Alexander Haezebrouck

26 augustus 2020

08u19 0 Wevelgem 400 Alpenwatersalamanders kwamen tijdens de hittegolf terecht in betonnen waterputten op een werf in Wevelgem. De dieren raakten er niet meer uit. Ze werden ontdekt en konden uit de vergeetput gered worden.

De betonnen put van drie meter diep is bedoeld als waterreservoir van woningen die nog moeten gebouwd worden door de sociale bouwmaatschappij van Wevelgem. Het aanleggen van die betonnen regenwaterputten is opgelegd door Vlaanderen. “Maar voor dieren en amfibieën is dit het voorbeeld van hoe het niet moet”, klinkt het bij Natuurpunt. “We ontdekten maar liefst 400 beschermde Alpenwatersalamanders in de regenwaterput. Ze waren er via een rioolbuis in gekropen in hun zoektocht naar koelere en vochtere plekjes maar raakten er door de constructie niet meer uit.” Een medewerker verwittigde de plaatselijke afdeling van Natuurpunt. Samen met de gemeente werden de salamanders uit de put gehaald. “Mochten we dat niet gedaan hebben, was de kans groot dat de diertjes zouden sterven.” De salamanders werden daarna weer uitgezet op verschillende plaatsen waar de dieren goed kunnen leven vlakbij een poeltje en een haag. Er wordt nu bekeken hoe de situatie aan de waterput beter kan worden aangepakt. Natuurpunt bekijkt of een speciaal net of een uitklimstrook dient geïnstalleerd te worden.