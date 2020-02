31-jarige man ontkent stelen van drie fietsen Alexander Haezebrouck

26 februari 2020

16u11 0 Wevelgem Een 31-jarige Fransman ontkent dat hij op drie januari dit jaar drie fietsen heeft gestolen in Wevelgem. De man moest zich woensdag verantwoorden op de rechtbank voor die feiten, hij riskeert een gevangenisstraf van vijf maanden.

Op drie januari dit jaar merkte een bewoner dat haar fiets en dat van haar kind plots niet meer voor haar woning stond waar ze die had geplaatst. Ze had even daarvoor een witte bestelwagen voor haar woning opgemerkt en legde meteen de link. Die witte bestelwagen zag ze nog net wegrijden uit haar straat. Ze verwittigde meteen de politie. “Een patrouille kruiste de witte bestelwagen niet veel later”, zei de procureur. “Toen ze hun zwaailichten aanstaken, reed de witte bestelwagen plots snel weg. Hij draaide een doodlopende straat in.” De agenten troffen de bestelwagen aan met bestuurder Geoffrey R., naast de bestelwagen stonden drie gestolen fietsen. De man zegt helemaal niets met die diefstallen te maken te hebben. “Ik passeerde daar toevallig omdat hij afval van massagesalons moest ophalen”, zei hij tegen de rechter. Geoffrey R. riskeert een gevangenisstraf van vijf maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 25 maart.