300.000 bijen zoemen op dak van grootste tuincentrum van België Peter Lanssens

18 juli 2019

08u17 0 Wevelgem Famiflora in Moeskroen liet zes bijenkasten op het dak van het met ruim 23.000 m² winkelplezier grootste tuincentrum van ons land plaatsen. “We zetten ons zo in voor het in stand houden van de biodiversiteit en het tegengaan van de jaarlijkse afname van bijen”, zegt Fabien Sobiecki, marketing manager van Famiflora. Het tuincentrum heeft veel klanten uit onze regio.

Een bijenkast telt zo’n 50.000 bijen. Er zoemen in totaal dus 300.000 bijen op het dak van Famiflora. “Het gaat om de Carnica-bij”, zegt Fabien Sobiecki. “Een opvallend zachtaardige soort, ideaal om te imkeren. De Carnica-bij is herkenbaar aan haar grijze kleur. De bijenkasten zijn geplaatst door Dieter Deleu van imkerij Honeybeez uit Wevelgem. Dieter is een professionele imker, die zich met heel veel passie ontfermt over het opvolgen en onderhouden van onze bijenkasten. Een bijenkast brengt per jaar ongeveer 15 kilogram honing op. Famiflora trakteert haar werknemers dagelijks op een vieruurtje. De pot Famiflora-honing zal dus bij onze personeelsleden nu zeker een plaatsje vinden naast de pot chocopasta”, knipoogt de marketing manager. “En we gaan de Famiflora-honing wellicht ook als spaar item aanbieden bij onze klanten, in het spaarprogramma van onze gratis Famiflora-app.”