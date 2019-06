200 mensen willen in afvalcontainer gedumpte WO I-beeldjes ‘adopteren’ Alexander Haezebrouck

18u24 0 Wevelgem De 24 beeldjes van het WO I- project ‘Coming World-Remember Me’ die afgelopen weekend in een afvalcontainer in het containerpark in Gullegem belandden, hadden al snel zo’n 200 nieuwe kandidaat-eigenaars. Maar naar hen zullen de beeldjes allicht niet gaan. “We gaan eens samen zitten, maar wellicht maken we er iets groter van”, zegt kunstenaar Koen Vanmechelen, die erg schrok toen hij het nieuws hoorde.

“Ik schrok natuurlijk toen ik het hoorde”, vertelt kunstenaar Koen Vanmechelen uit Limburg. “Die beeldjes konden in november vorig jaar door iedereen die dat wou meegenomen worden. Dan zijn er natuurlijk enkele scenario’s mogelijk hoe die beeldjes uiteindelijk zullen eindigen. Maar met dit scenario, dat er 24 gedumpt zouden worden in het containerpark had ik nooit rekening gehouden.” De installatie ‘Coming World-Remember Me’ werd vorig jaar in de Palingbeek in Ieper opgebouwd. De 600.000 beeldjes stonden voor alle slachtoffers die tijdens WOI het leven lieten in België. Het indrukwekkende kunstwerk kon op heel wat belangstelling rekenen. “Als ik bedenk dat er 600.000 beeldjes waren en amper 24 daarvan in het containerpark terecht kwamen, dan kan ik het wel beter relativeren”, zegt Koen Vanmechelen. “Hoe die daar zijn terecht gekomen, weten we natuurlijk niet. Ik kan me wel inbeelden dat niet iedereen de emotionele waarde van die beeldjes kent. Ik heb nog gehoord dat kunstwerkjes bijvoorbeeld ergens aan een monument worden geplaatst, maar die dan door onwetende stadsdiensten worden opgehaald. Het kan ook een kwajongensstreek geweest zijn, of gewoon een persoon die die beeldjes in handen heeft gekregen maar die ze helemaal niet kent.”

Het nieuws van de gedumpte beeldjes veroorzaakte meteen een storm van verontwaardiging op sociale media. “We kregen ondertussen al zo’n 200 aanvragen van mensen die graag zo’n beeldje zouden willen hebben”, zegt directeur Joris Vandecasteele van de intercommunale Mirom in Menen. “Dat zijn er te veel om daar individueel op in te gaan. Een alerte burger had ons vrijdag gemeld dat die beeldjes daar lagen. Zaterdag voor dat het containerpark in Gullegem open gaat, hebben we de beeldjes er al uit gehaald. Gelukkig maar, de container zat al goed vol en voor hetzelfde geld was ze al opgehaald. De beeldjes staan voorlopig veilig bij ons. Samen met de provincie en de kunstenaar zullen we bekijken wat ermee moet gebeuren.” Kunstenaar Koen Vanmechelen is de afvalintercommunale dankbaar voor het alerte optreden. “Ik vind het heel mooi dat er meteen zoveel verontwaardiging was en er door de afvalintercommunale een reddingsoperatie is gestart voor de beeldjes. Zeker met de beeldjes die in de context van de oorlog waren gemaakt, waar ook veel reddingsoperaties zullen zijn doorgegaan. Ik ben hen heel dankbaar. Wat we met de gedumpte beeldjes precies gaan doen weet ik nog niet. Maar ik vind wel dat we er misschien een groter kuntswerk mee moeten maken.”