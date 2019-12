181.000 euro naar restauratie boogbrug van oude pastorie Christophe Maertens

17u42 0 Wevelgem Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 181.828 euro toe voor de restauratie van de boogbrug van de oude pastorie in Gullegem. “Na de restauratie kunnen fietsers en wandelaars opnieuw langs de boogbrug. Zo kunnen ze dagelijks genieten van een uniek stukje erfgoed, een 18de-eeuwse omwalde pastorie”, vertelt minister Diependaele.

De boogbrug en het poortgebouw van de oude pastorie van Gullegem worden hersteld en gedeeltelijk heropgebouwd volgens historisch model. De gemetselde boogbrug is instabiel en dringend aan restauratie toe. Momenteel is een noodbrug over de originele brug geplaatst. De brug is noodzakelijk als toegang tot de pastorie. Er loopt een trage weg langs die druk gebruikt wordt door fietsers en wandelaars, zeker door de schoolgaande jeugd. “De voormalige pastorie met poortgebouw en omwalling is sinds 2005 beschermd als monument omwille van de historische waarde, zowel architectuurhistorisch als sociocultureel”, zegt minister Matthias Diependaele.

Guido Gezelle

De oude pastorie van Gullegem is gelegen op een omwalde ‘motte’. Het huis maakte deel uit van een dubbel omwalde hoeve van de heerlijkheid Ter Elst. Het is een voorbeeld van een vroeg 18de-eeuwse pastorie in een landelijke gemeente. De huidige pastorie is opgetrokken in 1717 met materialen van een vroegere pastorie op de site. In het tweede kwart van de 19de eeuw verbleef Guido Gezelle tijdens de vakanties vaak bij zijn suikertantes op de pastorie. Hij verwijst hiernaar in zijn gedicht ‘De Berechtinge’. In 1964 werd de pastorie eigendom van de gemeente Gullegem. Nu wordt de Oude Pastorie gebruikt voor socioculturele activiteiten.