180 landgenoten gerepatrieerd uit Tenerifé Christophe Maertens

21 april 2020

19u07 0 Wevelgem Op de luchthaven van Zaventem landde in de vooravond een vliegtuig van Brussel Airlines met 180 Belgen aan boord afkomstig van het eiland Tenerifé. De landgenoten zaten er vast omwille van de coronamaatregelen.

Twee van de passagiers op de repatriëringsvlucht waren Ronny Verroken (66) en zijn echtgenote Greta Deblauwe (64) uit Gullegem. Het koppel zat op het Spaanse eiland sinds begin maart. Op het moment er een lockdown werd ingesteld, kwamen ze vast te zitten. Touroperator TUI repatrieerde aanvankelijk nog een aantal mensen, maar de Gullegemnaars waren er niet bij. De twee werden op een wachtlijst geplaatst. Een tijdje zag het ernaar uit dat ze pas op 11 mei terug zou kunnen komen. “We kregen een paar dagen geleden een telefoontje van de consul uit Santa Cruz, met de boodschap dat er een repatriëringsvlucht werd ingelegd en dat wij geselecteerd waren op mee te mogen”, aldus de zestiger. “De terugvlucht verliep goed en we zijn uiteraard blij dat we weer thuis zijn.” Ronny en Greta mochten met de trein naar huis, maar moeten wel 14 dagen in quarantaine blijven.