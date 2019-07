18-jarige dj uit Wevelgem scoort in talentpool van groot platenlabel Alexander Haezebrouck

10 juli 2019

18u35 0 Wevelgem De 18-jarige deejay Dawson Mignon uit Wevelgem scoort met een eigen productie in de talentpool van een van de grootste platenlabels ter wereld in de dancewereld. “Het is de eerste keer dat ik iets in die talentpool drop en in enkele dagen tijd sta ik al op plaats 101”, stamelt Dawson, alias dj Sadix.

“Sinds twee jaar probeer ik zelf af en toe iets in elkaar te producen”, vertelt Dawson (18). “Nu had iets in elkaar proberen te steken dat ik zelf wel best goed vond klinken. Enkele dagen geleden besloot ik om dat te posten in de online talentpool van het platenlabel Spinnin’ Records. Tot mijn grote verbazing belandde ik vrijwel meteen op plaats 500 in een lijst waar wereldwijd jonge dj’s dingen posten. Vandaag was ik al gestegen tot plaats 101, ongelooflijk.” Spinnin’ Records is een Nederlands platenlabel waar heel wat bekende dj’s onderdak hebben zoals Bob Sinclar, Tiësto en Yves V. Ook Dimitri Vegas & Like Mike zaten eerder bij het platenlabel, maar ze stampten ondertussen een eigen label uit de grond. Nu waagt de jonge Wevelgemnaar dj Sadix met zijn track ‘Train Race’ zijn kans. “Het gebeurt wel eens dat als je track lang bovenaan de lijst in de talentpool blijft hangen, ze het ook effectief uitbrengen. Dat zou een droom zijn natuurlijk, ondertussen ga ik meer dan ooit gemotiveerd verder blijven werken achter mijn draaitafel.”