17 bewoners en 5 personeelsleden Het Gulle Heem besmet met corona Alexander Haezebrouck

13 oktober 2020

13u41 0 Wevelgem In WZC Het Gulle Heem in Gullegem zijn 17 bewoners en 5 personeelsleden besmet met het coronavirus COVID-19. “Gelukkig vertoont niemand op dit moment ernstige gezondheidsklachten, we vragen familieleden de eerste dagen niet op bezoek te komen”, zegt directeur José Lecoutere.

Alle bewoners en personeelsleden werden maandag getest op het coronavirus nadat eerder twee bewoners een positieve test hadden afgelegd. Van alle 79 bewoners en 97 medewerkers van Het Gulle Heem, testten 17 bewoners en 5 personeelsleden positief. “We waren voorbereid om een aparte cohorte-afdeling op te zetten”, zegt directeur José Lecoutere. “Maar door dit hoge aantal hebben we ervoor gekozen dat onze besmette bewoners in hun kamer blijven. Van de personeelsleden zijn er vier in thuisisolatie geplaatst. De vijfde medewerker die positief testte zou na een periode van ziekteverlof deze week opnieuw starten. Maar zij zal nu dus nog een tijdje langer thuis blijven. Gelukkig vertoont geen enkele van onze positieve bewoners en medewerkers ernstige ziektesymptomen. Het gaat bijna allemaal om zwak positieve resultaten. De twee bewoners die minder dan een week geleden positief testten, kregen nu een negatief resultaat.”

Bezoek uitstellen

Directeur José Lecoutere betreurt dat het virus nu ook binnen Het Gulle Heem circuleert. “We hebben onze uiterste best gedaan om het virus buiten onze muren te houden”, klinkt het. “We gaan er alles aan doen om verdere besmettingen te vermijden en het virus opnieuw buiten te krijgen. Personeelsleden die besmette bewoners verzorgen, zullen uiteraard enkel in contact komen met besmette bewoners. Externen zoals kappers en professionelen die langskomen voor pedicures en manicures, worden voorlopig niet meer toegelaten. Aan familie vragen we om de eerste dagen niet op bezoek te komen tot we beter nieuws kunnen brengen.” In Wevelgem blijven de andere woonzorgcentra voorlopig gevrijwaard. “In Sint-Camillus waar een tijdje geleden ook een corona-uitbraak was, is de cohorte-afdeling ondertussen ook opnieuw opgedoekt”, bevestigt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).