1500 feestvierders op Wevelgemse Oktoberfest Redactie

05 oktober 2019

23u52 0 Wevelgem De tweede editie van Oktoberfest, op domein Abdijkaai in Wevelgem, heeft 1500 feestvierders gelokt. Het evenement was daarmee volledig uitverkocht.

“We hebben 500 tickets meer verkocht dan vorig jaar”, zegt organisator Maxim Declercq. “En met onder meer Matthias Lens, Yves Segers en Wim Soutaer hadden we een mooie line-up. De schnapsbar in onze carrouseltent is de nieuwigheid vandaag, net als ons vip-podium voor bedrijven.”

Hélène Stobbelaers uit Wevelgem, Julie Poublon, Emma Verstraete en Maud Dessein uit Moorsele en Jens Jodts uit Menen gingen die carrouseltent meteen eens uittesten. “We kennen Maxim. We hebben eerst een shift pintjes getapt, en zijn daarna meteen naar de tent hier gekomen. Dit is echt een heel leuk evenement, top dat dit in Wevelgem is.”

Op het terrein stonden een aantal leuke activiteiten in Oktoberfest-thema opgesteld. Bo Vannieuwenhuyse uit Moorsele toonde haar kunsten op een rodeovarken, en ze slaagde erin om bijzonder lang te blijven zitten. “Of ik geoefend had? Neen, ik had dit nog nooit gedaan”, lacht ze. “Het is de tweede keer dat ik naar Oktoberfest kom. Ideaal om plezier te maken met vrienden en eentje te drinken samen.”

Het wordt nog afwachten of de volgende editie op dezelfde locatie zal doorgaan. “Want meer dan 1500 bezoekers hier ontvangen, wordt moeilijk”, zegt organisator Maxim. Het is alvast iets om over na te denken bij de evaluatie van deze editie.”