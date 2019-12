15 maanden cel voor man (30) die vriendin dwong zich te prostitueren AHK

11 december 2019

16u41 2 Wevelgem Een 30-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden omdat hij zijn vriendin dwong om zich te prostitueren. “Wanneer ze eens geen zin had, sloeg hij haar”, zei het openbaar ministerie.

Tom V. en zijn vriendin kregen plots te kampen met zware financiële problemen. Na het bekijken van een reportage over tienerpooiers beslisten ze samen om een advertentie op Redlights.be te plaatsen zodat de vrouw zich kon prostitueren. Het koppel verbleef op dat moment in Wevelgem waar de feiten ook plaats vonden. “Het koppel verdiende mooi geld aan de prostitutie van de vrouw”, zei het openbaar ministerie. “Maar wanneer ze er eens geen zin in had, sloeg hij haar en nam hij haar zelfs eens bij de keel. Daarna deed ze toch wat van haar verlangd werd.” De vrouw diende een klacht in tegen hem, maar ging die later aanpassen. Zijn advocate ging voor de vrijspraak en zei dat hij haar nooit gedwongen of geslagen had. “Ik heb haar wel geslagen”, zei de man tegen de rechter. “Maar ik ging er nooit over.” Het openbaar ministerie vroeg een celstraf van drie jaar. De rechter reduceerde dat tot 15 maanden effectief en een geldboete van 1.600 euro.