15 bewoners geëvacueerd bij brand in appartementsgebouw LSI

06 juli 2019

09u15

Bron: LSI 9 Wevelgem In de Spoorwegstraat in Wevelgem zijn zondag rond 8 uur vijftien bewoners van een appartementsgebouw geëvacueerd. Op een flat op de benedenverdieping was brand aan een salontafel ontstaan. De hysterische 48-jarige bewoonster gedroeg zich agressief en is ondertussen door de wetsdokter gedwongen opgenomen in een psychiatrisch centrum.

Door het vuur verspreidde heel wat rook zich in de gangen over het hele gebouw. Het brandalarm deed zijn werk en wekte alle bewoners. Door de rook raakten enkelen niet meer zelf via de trappen naar beneden.

Twee ambulanciers waren als eersten ter plaatse en maakten gebruik van de ladder van de eerste brandweerwagen om vijf bewoners aan de voorkant van het gebouw naar beneden te halen. Ook Rusty Vaernewyck (40) werd met een ladder naar beneden gehaald. “Ik deed mijn deur open en de gang hing vol zwarte rook”, getuigt hij. “Ik deed de deur weer dicht en liep naar het balkon. Met een ladder haalden de hulpverleners me naar beneden. Er was toch even paniek.”

Gedwongen opgenomen

Eén bewoner had in de ambulance verzorging nodig. De bewoonster van het getroffen appartement gedroeg zich agressief en werd door de politie meegenomen. Na onderzoek besloot de wetsdokter de 48-jarige vrouw van Afrikaanse origine gedwongen te laten opnemen. Na een uur mochten alle bewoners terug naar hun flat. Het getroffen appartement zal eerst een grondige reinigingsbeurt nodig hebben voor het weer bewoonbaar zal zijn. De oorzaak van de brand is accidenteel.