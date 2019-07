1200 feestvierders op Bos!, ‘Rust op festival is grootste troef’ Joyce Mesdag

14 juli 2019

16u44 0 Wevelgem 1200 mensen hebben dit weekend genoten van Bos! festival in provinciaal natuurdomein Bergelen.

“Het was echt top”, zegt Elisah Vandaele van de organisatie. “Alles is vlekkeloos verlopen, van begin tot einde, en de reacties waren echt heel positief. Vooral de ‘rust’ die er heerst op ons festival, hetgeen we bereiken door maar een beperkt aantal tickets te verkopen, wordt door bezoekers als onze grootste troef beschouwd.” Er waren ook een pak kinderen meegekomen met hun ouders, iets waar de organisatie naar streefde. “We hebben voor leuke animatie gezorgd, onder meer in samenwerking met Lieve Zusjes Stoere Broers, en die is in de smaak gevallen. Hoeveel kindjes er precies mee zijn gekomen, weten we pas binnen enkele dagen, als de resterende bandjes geteld zijn, maar het waren er inderdaad méér dan andere jaren.”

De bezoekers kwamen soms van verrassend ver weg. “Wij komen inderdaad van iets verder”, zegt Arjen Ulrich uit Rotterdam. “We kennen iemand van het organiserende Wilde Westen, en zo hebben we het festival leren kennen. Het is echt wel een heerlijk festival dit. Wij hebben met Into The Great Wide Open wel iets dat er wat op lijkt, maar voor de rest is het toch vrij uniek, zo’n festival in de natuur.” Martine Mestdagh moest iets minder ver rijden, zij is van Gullegem zelf. “Twee jaar geleden zijn we hier voor het eerst naartoe gekomen. Het was echt heel tof, en we wilden graag vorig jaar nog eens terugkeren. We waren echter te laat voor tickets. Dat hebben we ons dit jaar niet meer laten overkomen”, lacht ze.