Wevelgem werkt aan alternatieve zomerprogrammatie: openluchtfilm en wandelingen met concertjes liggen op tafel Alexander Haezebrouck

05 mei 2020

15u30 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem werkt op dit moment aan een alternatieve zomerprogrammatie. Alle grote evenementen werden ondertussen zoals overal ook al afgelast. “We denken aan wandelingen met muziekconcertjes en initiatieven waar burgers vrij op kunnen inpikken”, zegt schepen Lobke Maes (CD&V) van Evenementen.

De dienst Vrije Tijd van de gemeente Wevelgem werkt op di tmoment aan een alternatieve zomerprogrammatie nadat alle massa evenementen eerder al werden verboden tot en met 31 augustus. “We gaan voor kleinschaligere evenementen waarbij de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd”, zegt schepen van Evenementen Lobke Maes (CD&V). “We werken aan een programma waarbij we een combinatie maken van kleinschaligere activiteiten zoals BAT in het park, een openluchtfilm, wandelingen met muziekconcertjes en van initiatieven waar de burgers vrij op kunnen inpikken zoals thema wandel- en fietsroutes, een fotozoektocht of een expo in de bibliotheek.” De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om via buurtinitiatieven en speelstraten een aanbod te kunnen realiseren voor creatieve projectjes. “De provincie wil de West-Vlaamse gemeenten ook één euro per inwoner subsidiëren om te investeren in een ‘zomer in West-Vlaanderen. Die subsidie moet wel nog worden goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad.” Wat wel al vast ligt is dat deze zomer het Bos festival, Vlaspop, het Foodtruckfestival, de Smoefeltocht, de Wevelgem Cycling Classic en Klein Tokyo festival afgelast zijn. ook het zwembad en de sporthallen blijven dicht, douches en cafetaria’s kunnen niet gebruikt worden.

Gemeente richt drie werkgroepen op

Om de coronacrisis aan te pakken heeft de gemeente Wevelgem ondertussen drie werkgroepen opgericht. Het gaat om de werkgroep evenementen en verenigingen, de werkgroep economie en de werkgroep welzijn. In alle werkgroepen zitten telkens tien afgevaardigden vanuit diverse fracties over de partijen heen en wordt geleid door de bevoegde schepenen. “Deze week zitten alle werkgroepen samen om een plan uit te werken”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Daarin zullen we ons buigen over steunmaatregelen en richtlijnen voor de beleidsdomeinen waar de coronacrisis invloed op heeft. De zomerprogrammatie wordt één van de bespreekpunten van de werkgroep evenementen.”