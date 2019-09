“We deden het voor jou, Emiel”: spelers FC Gullegem eren overleden jeugdspelertje (13) Alexander Haezebrouck & Piet Balcaen

15 september 2019

21u37 0 Wevelgem De spelers van FC Gullegem hebben zondag voor hun wedstrijd een eerbetoon gehouden in de kleedkamer voor de overleden jonge voetballer Emiel Degrande (13). De jeugdspeler overleed afgelopen dinsdag onverwacht aan een hartfalen.

Het 13-jarig jeugdspelertje van FC Gullegem voelde zich afgelopen dinsdag niet lekker op school en ging naar huis. Zijn vader trof hem daar levenloos aan. Zaterdagavond was Emiel al eens onwel geworden na een voetbaltraining bij de U15 van FC Gullegem. Zijn ouders brachten hem naar het ziekenhuis, maar de dokters vonden geen verklaring en besloten de jongen later verder te onderzoeken. Voetballen mocht hij niet meer, fietsen kon wel nog. Het plotse overlijden van de jonge voetballer kwam hard aan binnen de hele club van FC Gullegem. In de kleedkamer voor hun match in en tegen Merelbeke zondag bracht de eerste ploeg een eerbetoon aan hun overleden ploeggenoot. De Gullegemnaren vochten als leeuwen voor Emiel, de match eindigde op 0-0.

Woensdag uitvaart

De afscheidsdienst voor Emiel Degrande vindt plaats op woensdag 18 september om 10.30 uur in de aula van uitvaartverzorger Serrus, op het Dorpsplein in Sint-Eloois-Winkel. Dat is ook de plek waar zijn familie vorige week woensdag een laatste groet bracht aan Arthur Deconinck (21), een neef van Emiel. Hij stierf samen met zijn boezemvriend Maxim Vaernewyck (22) uit Aalbeke toen de twee in Duitsland in de wagen van Arthur overnachtten op de parking van voetbalclub VFB Stuttgart. De jonge mannen stieren nadat ze bedwelmd raakten door dampen, afkomstig van een lekkende jerrycan met reservebrandstof die in de koffer van de wagen lag.