‘Take care, gie Wevelgemnair’, Jeugdraad pakt uit met ludieke affichecampagne Alexander Haezebrouck

08 mei 2020

10u07 0 Wevelgem De Jeugdraad van Wevelgem pakt uit met een ludieke affichecampagne om de Wevelgemse jeugd aan te moedigen zich aan de coronamaatregelen te houden. Ze verzonnen daarbij ludieke slogans zoals ‘Take care, gie Wevelgemnair’ of ‘op anderhalve meter lijken sommigen zelfs beter’.

De aandacht trekken ze wel, de slogans van de Wevelgemse Jeugdraad die ze op affiches zullen zetten die je kan inkleuren. “De coronamaatregelen zijn voor iedereen lastig”, zeggen Bowke Samyn en Robby Syx van de Jeugdraad. “Voor jongeren en kinderen is het zelfs een ware uitputtingsslag. Snel eens afspreken in het park of een kijkje nemen bij de lokalen van de jeugdbeweging. De verleiding is enorm groot. Daarom pakken we uit met een ludieke affichecampagne om dit gedrag af te raden en hen te overtuigen niet te nonchalant te worden met de regels. In de hoop dat kinderen en jongeren toch nog een mooie zomer kunnen beleven. Het gaat om affiches die ingekleurd kunnen worden met ludieke slogans. De slogans luiden als volgt: ‘Take care, gie Wevelgemnair’, ‘Nu efkes niet op café’, anders seffens ginne congé’, ‘Op anderhalve meter lijken sommigen zelfs beter’, ‘Wijnberg, Posthoorn of Kozak, blijf onder je dak’. “Door deze slogans in het dialect willen we jeugd bereiken.” De affiches die ingekleurd kunnen worden, zullen verspreid worden via de jeugdbewegingen en via de sociale media van de Jeugdraad.