‘Schrik van Wevelgem’ vijf keer uit het verkeer geplukt in anderhalf jaar tijd Hans Verbeke

06 november 2019

14u04 7 Wevelgem Een heer in het verkeer kan je Ike M. niet noemen, wel eerder de ‘schrik van Wevelgem’ als de 28-jarige man achter het stuur kruipt. In anderhalf jaar tijd werd hij liefst vijf keer uit het verkeer geplukt, voor serieuze inbreuken en vaak onder invloed van alcohol en/of drugs. M. is ook allergisch voor politiemensen. Contact met hen werkt bij de Wevelgemnaar als een rode lap op een stier.

Voor liefst vijf dossiers staat M. momenteel terecht in de Kortrijkse politierechtbank. Half juli vorig jaar pleegde hij vluchtmisdrijf nadat hij in z’n woonplaats een geparkeerde auto had aangereden. Geen veertien dagen later maakte hij het bont tijdens een wielerwedstrijd in Moorsele. Het zinde hem allerminst dat hij met zijn wagen niet kon doorrijden omdat een straat was afgesloten door de politie. Eerst viel hij hen verbaal aan, vervolgens gaf hij plankgas, scheerde rakelings langs een politieman en reed toch door waar het niet mocht. Iets verderop nam hij een bocht veel te scherp waardoor hij tegen een auto reed. Daarbij viel één gewonde. Uit een getuigenverklaring bleek nadien dat M. eerder die dag ook al een geparkeerde wagen had aangereden. Toen de politie hem snapte, had M. 1,93 promille alcohol in het bloed. Hij bekende ook wekelijks drugs te gebruiken.

Bumper en nummerplaat blijven achter

M. was opnieuw dronken (1,64 promille) toen hij op 6 september vorig jaar langs de Koningin Astridlaan in Lauwe met zijn bestelwagen in de voorgevel van een woning reed. Even bleef hij nog verdwaasd zitten achter het stuur, oog in oog met de geschrokken bewoners. Daarna reed hij achteruit en vluchtte weg, weliswaar niet vooraleer één van de bewoners nog snel een foto van hem had kunnen nemen. Voor de politie was het een koud kunstje om de aanrijder te identificeren: op de plaats van het ongeval was zijn bumper achtergebleven, met daaraan bevestigd de nummerplaat van zijn bestelwagen. M. werd even later gevat, terwijl hij over straat waggelde met een blik bier in de hand.

Mijn cliënt belandde op het slechte pad nadat zijn relatie was stukgelopen maar dat praat weinig goed.” advocate van Ike M.

Hopeloze zaak

Begin januari van dit jaar hield een politiepatrouille in Ledegem hem tegen omdat hij al zigzaggend over de weg reed met zijn bestelwagen. “Ik wou enkel de putjes in de weg vermijden”, klonk het toen laconiek. En op 3 maart liep hij tegen de lamp toen bij een controle bleek dat zijn voertuig al enkele maanden niet verzekerd was. “M. is hardleers”, sprak het openbaar ministerie. “Hij werd eerder al twee keer veroordeeld voor vluchtmisdrijf en evenveel keer voor intoxicatie. Alleen een strenge straf is hier op z’n plaats.” De advocate van de Wevelgemnaar stond voor een hopeloze zaak. “De feiten zijn allesbehalve sympathiek, er is weinig te zeggen dat dit enigszins goed kan praten. Het is wel zo dat mijn cliënt het in die periode moeilijk had omdat zijn relatie was stukgelopen. Daardoor belandde hij op het slechte pad.” Op 2 december kent Ike M. zijn straf.

Scheldtirade tegen de politie

De Wevelgemnaar heeft het - zacht uitgedrukt - niet zo voor de politie. Dat bleek dinsdag nog maar eens, toen hij in de boeien werd geslagen in Wevelgem. M. woont in de straat waar in de woning van haar moeder het stoffelijk overschot van de vermoorde Jill Himpe was aangetroffen. Maar omdat het huis van M. in de zone staat die omwille van de technische vaststellingen tijdelijk afgesloten was, kwam het tot een conflict met de politie. M. begaf zich in de perimeter maar werd gevraagd om weer weg te gaan. Daarop begon hij de politie verrot te schelden en hen te bedreigen. Toen hij op z’n dooie gemak wegwandelde, werd hij om het hoekje opgepakt door enkele inspecteurs. M. reageerde woest, startte een nieuwe scheldtirade en daagde de politiemensen uit om met hem te vechten. Met handboeien aan bleek dat echter onmogelijk. De Wevelgemnaar werd administratief aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.