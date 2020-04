‘Sandwichman’ gaat naar rusthuizen om ouderen te entertainen: “Eerst kijken ze maar raar. Tot ze de tekst lezen” Alexander Haezebrouck

03 april 2020

14u40 2 Wevelgem Patrick Demuynck (68) uit Wevelgem gaat nu al twee weken aan ramen van rusthuizen staan om de ouderen te entertainen. Hij doet dat verkleed als clown met een bord waarop hij alle ouderen en medewerkers van het rusthuis veel moed toewenst. “De reacties zijn zo hartverwarmend, ’s avonds als ik thuis ben heb ik het emotioneel soms moeilijk”, vertelt Patrick.

Veel rusthuisbewoners en medewerkers zullen het zich de afgelopen twee weken al afgevraagd hebben. Wie is die vreemde man met clownshoed die hier voor het raam komt staan met een bord? Het is Patrick Demuynck (68) uit Wevelgem. “Ik ben altijd wel die zotte nonkel geweest”, zegt Patrick die meteen na het invoeren van de maatregelen iets wou doen voor de ouderen die het grootste gevaar lopen in deze coronacrisis. “Voor de maatregelen ging ik twee keer per week langs bij de moeder van mijn schoonzus”, vertelt Patrick. “Ik heb gezien hoe zwaar het kan zijn om de hele tijd tussen die vier muren te zitten, en dan doet een bezoekje vaak enorm veel deugd. Sinds we onze dochter jaren geleden op 32-jarige leeftijd verloren aan MS, sta ik ook anders in het leven en sta meer stil bij wat echt belangrijk is.”

Eén keer kwam het personeel naar buiten om te applaudisseren voor mij. Dat raakte me enorm. Patrick Demuynck

Dansen en zingen

“Toen ik nadacht wat ik kon doen om die mensen op te beuren, kwam ik al snel uit om opnieuw Sandwichman te spelen. Toen mijn vrouw vroeger een lingeriewinkel had, deed ik dat soms ook. Een vriendin die goed kan tekenen, toverde er te tekst op en weg was ik. In het begin is het altijd wat vreemd als ik arriveer met clownshoed en strik. Eerst kijken ze altijd zeer raar naar buiten en weten ze niet goed wat er aan het gebeuren is. Tot ze de tekst zien. Vaak sta ik ook wat de dansen en te zingen. In gedachten neem ik ook mijn dochter mee. Eén keer kwam het personeel naar buiten om te applaudisseren voor mij. Dat raakte me enorm. Toen ik eens aan de achterkant van een woonzorgcentrum ging dansen, dansten alle dementerende bejaarden in geen tijd mee. Het doet me emotioneel enorm veel. ’s Avonds als ik thuis kom, ben ik emotioneel toch wel een wrak door alle emoties doorheen de hele dag.”

“Ga door zolang ik kan”

Patrick ging eerst langs bij de woonzorgcentra dicht bij hem in de buurt. “Eerst ging ik met fiets naar de dichtstbijzijnde woonzorgcentra, maar dat lukt nu niet meer natuurlijk. Gisteren zat ik nog in Roeselare. Ik wil gaan tot de streek rond Diksmuide. Ik krijg ook veel aanvragen binnen van rusthuizen om eens te passeren. Zo maakte ik bij één de afspraak om langs te komen wanneer de bewoners soep aan het drinken zijn.” Patrick wil zolang doorgaan als hij kan. “Ik vertrek elke dag om 14 uur en ga dan langs bij vier of vijf rusthuizen. Ik ben dicht bij huis begonnen maar wil gaan tot de streek rond Diksmuide. Het doet me tegelijkertijd veel deugd en pijn tegelijk. Dat laatste zeker met mijn overleden dochter in het achterhoofd. Het is mijn manier om de mensen een hart onder de riem te steken.”