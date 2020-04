‘Sandwichman’ bezoekt minder rusthuizen uit schrik voor boete: “Ik blijf doorgaan, maar iets minder intensief” Alexander Haezebrouck

14 april 2020

13u00 0 Wevelgem Patrick Demuynck (68) uit Wevelgem gaat al 3 weken aan ramen van rust- en ziekenhuizen staan om mensen te entertainen, maar krijgt stilaan schrik om een boete te krijgen. “Eigenlijk maak ik een niet-essentiële verplaatsing, dus ga ik dit voortaan toch iets minder doen”, zegt Patrick Demuynck.

Patrick beurt verkleed als ‘sandwichman’ en clown mensen op die het nu moeilijk hebben, zoals de zieken, rusthuisbewoners maar ook zorgpersoneel. Hij draagt een sandwichbord met daarop bemoedigende woorden. Patrick doet ook een dansje, zingt wat liedjes en zwaait. “Ik weet eigenlijk niet of het wel toegestaan is wat ik doe”, vertelt sandwichman Patrick Demuynck (68). “Ik heb gemaild naar Radio 1 en de Inspecteur van Radio 2 om te vragen of zij mij kunnen zeggen of ik een boete van 250 euro riskeer met wat ik doe. Tot nu toe heb ik nog van niemand een duidelijk antwoord gekregen. Daarom heb ik besloten om iets minder rusthuizen te bezoeken en niet in de richting van de kust te gaan. In mijn auto heb ik wel mijn hoed en strik aan, maar ik weet niet wat een agent zal zeggen als ik tegengehouden word. Even dacht ik eraan om volledig te stoppen, maar voor de rusthuizen is de crisis nog lang niet voorbij en wordt het zelfs erger. Daarom ga ik toch door.” Het gebaar van Patrick wordt enorm geapprecieerd. Zo kwam het personeel van een woonzorgcentrum naar buiten om te applaudisseren voor de man.