“Ik dacht echt dat ik daar zou sterven”: Sander (25) moet zich bijna uur lang vastklampen aan ijsklomp na metersdiepe val van Mont Blanc Joyce Mesdag

07 augustus 2020

19u58 0 Wevelgem De Mont Blanc beklimmen, het leek Sander D’Hespeel (25) uit Wevelgem een leuke uitdaging, maar het kostte hem bijna zijn leven. Hij maakte een val van 33 meter in een gletsjerkloof, en moest zich bijna een uur lang vastklampen aan een ijsklomp om te vermijden dat hij nog dieper zou wegglijden. “Ik dacht echt dat ik daar zou sterven.”

Sander is wat je noemt een avontuurlijke reiziger. “Lange wandeltochten in de bergen met zijn er tijdens mijn vakanties altijd wel bij”, vertelt Sander. “Het is tijdens die reizen dat ik met het idee ben beginnen spelen om een echte berg te beklimmen, en een ‘top’ te bereiken. De Mont Blanc met zijn 4810 meter leek me een ideale uitdaging. Ik kwam viavia in contact met enkele meer ervaren klimmers, en ik mocht met hen mee. Hoewel de Mont Blanc iets steiler is dan ik gewoon was, en je dus wel met bescherming klimt, was geen ervaring nodig. Een goeie conditie wel, dus ik ben de maanden vooraf wel stevig beginnen lopen, fietsen en zwemmen.”

Je kan de Mont Blanc aan de Franse kant en aan de Italiaanse kant beklimmen. “Wij zijn via Italië naar boven gegaan. Langs de Italiaanse route ligt maar één overnachtingshut, wat de route iets moeilijker maakt dan de Franse, waar twee overnachtingshutten langs liggen. Je kan de beklimming in Italië dus maar in twee delen opsplitsen.”

Na een dag stevig klimmen belandde de groep in de overnachtingshut, op iets meer dan 3000 meter hoogte. “We zijn ’s nachts om 1 uur vertrokken richting top. Als alles goed gaat, ben je dan om 16uur, 17uur in de namiddag veilig terug. Op 400 meter van de top, net nadat we in de laatste schuilhut nog even gepauzeerd hebben, zijn de weersomstandigheden plots verslechterd. Er kwamen windsnelheden van 80km per uur op ons af, en je zag maar een 10-tal meter ver meer. Normaal worden bij die weersomstandigheden alle beklimmingen afgelast, maar wij waren uiteraard al vertrokken. Het was meteen duidelijk dat we de top niet veilig zouden bereiken in die omstandigheden, en dus maakten we rechtsomkeer.

Op een zucht van de overnachtingshut sloeg het noodlot toe. “We zagen de hut eigenlijk al liggen in de verte, waardoor we echt al het gevoel hadden dat we veilig terug waren geraakt. Op onze weg -we hebben de hele tijd onze voetstappen van in het doorgaan gevolgd- lag een sneeuwbrug. Die ontstaat wanneer een diepe spleet in het gletsjerijs bedekt wordt door een laag bevroren sneeuw. In het doorgaan was die laag nog hard genoeg om erover te wandelen, maar in het terugkeren was dat dus niet meer het geval. Ik ben door het ijs gezakt, en ben 33 meter naar beneden beginnen vallen en glijden. Twee andere klimmers, die aan hetzelfde touw beveiligd waren, heb ik meegetrokken in mijn val.”

De twee anderen, die enkele breuken opgelopen hadden, lagen vrij stabiel. “Ik was even afgeremd door een ijsblok, maar daaronder gaapte alweer een nieuwe afgrond. Ik heb me dan aan dat blok vastgeklampt. Mocht ik dat niet gedaan hebben, was ik zeker verder gevallen naar beneden, en had ik de twee anderen opnieuw meegetrokken. Het was op die diepte al wat donkerder, en ik zag niet goed hoe diep de volgende afgrond was. Goed was dat niet afgelopen, denk ik.”

De andere leden van de groep die alles zagen gebeuren, hebben meteen de hulpdiensten gebeld. “We hebben elkaar wat moed ingesproken. Ik was het meest in paniek, want ik was diegene die dreigde verder weg te glijden. Ik dacht echt dat ik zou sterven, daar. 45 minuten lang heb ik daar gehangen -het leek véél langer- tot de helikopter en het reddingsteam ter plaatse waren. Omdat ik geen handen vrij had om zelf extra veiligheidstouwen vast te maken, is een reddingswerker afgedaald om me vast te maken. Het is pas op dat moment dat ik eindelijk durfde loslaten, en ook durfde hopen op een goeie afloop.”

Sander en zijn twee klimcollega’s werden meteen naar het ziekenhuis gebracht voor grondige onderzoeken. “Het bleek uiteindelijk goed mee te vallen, gelukkig. Ik had een gescheurde spier in mijn arm, en voor de rest leek alles in orde. Ik heb echt een hele goeie engelbewaarder, ik heb het mezelf al vaak verteld. Die top van de Mont Blanc lonkt nog altijd, nu we er net niet geraakt zijn, maar het zal zeker niet voor direct zijn, die nieuwe klim.”