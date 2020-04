Zwerfkatten krijgen eigen thuis in Wetteren: “Maar voeder ze niet en hou afstand”. Didier Verbaere

10 april 2020

14u41 0 Wetteren De gemeente plaatst drie kattenhokken in het centrum van de gemeente als schuil- en voederplaats voor zwerfkatten. “Deze werden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en teruggeplaatst en worden door vrijwilligers gevoederd”, legt schepen van dierenwelzijn Piet Van Heddeghem (Groen&Co) uit. “Maar hou afstand”.

Het plaatsen van de schuilhokken is een proefproject dat reeds eerder werd goedgekeurd in de gemeenteraad. “Op plaatsen waar veel zwerfkatten samentroepen, plaatsen we deze schuilhokken. De katten worden eerst op een veilige manier gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd. Nadien worden ze weer vrijgelaten in hun vertrouwde omgeving. Dieren doden we dus niet maar ze kunnen zich ook niet verder voortplanten in het wild”, zegt schepen Van Heddeghem.

Geen vrees voor corona besmettingen

In tijden van corona bereikten ons wat ongeruste meldingen nadat bekend raakte dat ook katten het virus kunnen krijgen of overdragen. “Maar de regels staan duidelijk naast het hok. Zwerfkatten zijn mensenschuw. Blijf er dus af. Ze worden op bepaalde tijden voldoende gevoederd met aandacht voor de nodige veiligheidsmaatregelen”, zegt Piet. “We zien ook dat het aantal populaties aan zwerfkatten in de gemeente afneemt. Deels omdat verlaten huizen, waar ze vaak samenwonen, zorgvuldig worden afgesloten”, besluit Piet. Met het project hoopt de gemeente dat de populaties nog meer afnemen.