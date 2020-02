Zwemmers Laura (80) en René (82) op zucht van 2 miljoen meters baantjes trekken Didier Verbaere

04 februari 2020

20u25 0 Wetteren Na een bijna fataal ongeval in 1961 doken René Drique (82) en Laura Dhondt (80) uit Wetteren op doktersadvies het zwembad in. De adviserende dokter is ondertussen overleden maar de krasse tachtigers trekken nog elke week driemaal naar het gemeentelijke zwembad om er telkens één kilometer baantjes te trekken. De teller van hun ‘trimbrevet’ staat bijna op 2.000.000 meter. Of de afstand van Oostende naar de Côte d’Azur. “We beleven er nog steeds heel veel plezier aan, voelen ons supergezond en eten en slapen goed”, lacht het koppel.

In 1961 raakten René Drique (82) en Laura Dhondt (80) betrokken in een zwaar ongeval. Ze werden aangereden door een vrachtwagen op een kruispunt en raakten zwaargewond. Het koppel was toen pas getrouwd nadat René uit het Franse Lille de Wetterse in het uitgangsleven in Gent had ontmoet.

“Nadat een vrachtwagen op ons inreed zat Laura gekneld onder het wiel. Ze was er heel erg aan toe en was zelfs al berecht door meneer pastoor”, zegt René. In het Gentbrugse hospitaal dat gerund werd door kloosternonnen werd het koppel uitzonderlijk op dezelfde kamer gelegd. “Uit compassie omdat ze net getrouwd waren en mevrouw het toch niet zou halen”, klonk het toen in het ziekenhuis waar een strikte scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten de regel was. Maar Laura vocht terug en haalde het.

Ook René was zwaargewond. In een reflex om Laura te redden gooide hij zich tussen haar en het motorblok van de vrachtwagen. Hij brak daarbij enkele ruggenwervels en moest jarenlang op krukken lopen. Hij werd ook voor 35 procent invalide verklaard. Maar ook René is een vechter en weigerde zich bij de situatie neer te leggen. Hij ging zelfs aan het werk als mecanicien en zou zijn hele leven blijven werken. “Een arts zei me destijds dat zwemmen het beste was wat ik kon doen voor mijn rug. Dus trok ik naar Van Eyck in Gent om baantjes te trekken. Ik haatte het om daar alleen te liggen ploeteren in het water want Laura kon toen niet eens zwemmen. Op den duur volgde ze me met zwembandjes en samen raakten we echt gebeten door de microbe. Nu kunnen we het zwemmen echt niet meer missen”, zegt René.

Spaarkaart

In het binnenzwembad in Wetteren begonnen ze jaren terug ook het aantal baantjes te noteren op een spaarkaart voor een ‘trimzwembrevet’. Elke week trekken ze driemaal trouw naar het zwembad waar ze telkens één kilometer of vijftig lengtes zwemmen in het twintig meter bad. Ook in de zomer gaan ze zwemmen in een buitenbad maar worden de prestaties niet genoteerd. Jaar na jaar verzamelen ze tienduizenden meters op hun ‘spaarkaart’ en de kaap van 1 miljoen meters bereikten ze in 2010. “Ieder seizoen zwemmen we een 100.000 meter brevet bij elkaar. We zijn de trouwste klanten van het bad”, lacht het koppel. “We hebben uitgerekend dat we op 9 april de kaap van 2 miljoen meters zullen bereiken. Dat is van hier naar de Côte d’Azur. Al hebben we in ons leven dus al vele honderdduizenden meters meer gezwommen. Het is een verslaving en we voelen ons er supergoed bij. We eten goed en slapen na elke zwembeurt als een roos. Sommige dagen hebben we ook wel eens geen zin maar zodra we in dat bad liggen, is dat meteen over”, lacht Laura.

Sportief koppel

Het trimzwemmen is niet de enige sportieve uitlaatklep René en Laura. “Enkele jaren geleden ontdekten we ook Start to run. Sindsdien gaan we ook wekelijks 6 kilometer lopen. Bij slecht weer lopen we thuis op de loopband of fietsen we op de hometrainer. En tot vijf jaar terug ging ik ook parachutespringen maar daar ben ik mee gestopt”, zegt René. Laura staat ook elke week nog in de turnles en doet zonder problemen nog steeds 100 sit-ups. En ze gaat met de fiets om boodschappen voor de ‘oude’ mensen in haar straat. Ook al zijn die tien jaar jonger. Een opmerkelijk koppel. “En als je ons nu wilt excuseren? De senioren hebben gedaan met de zwemles. Het is tijd voor ons, junioren, om wat baantjes te trekken”, besluit het koppel. Guido Vanden Noortgate, vriend en buurman van het koppel, roept iedereen op om massaal te komen supporteren op 9 april voor de laatste kilometers van het duo vanaf 16 uur in De Warande.