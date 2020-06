Zware brand na explosie in café 't Zwijntje, varken Biggy overleeft Didier Verbaere Wouter Spillebeen

14 juni 2020

11u23 48 Wetteren In café ‘t Zwijntje in de Wetterensteenweg in de Wetterse wijk Ten Ede is deze voormiddag een zware brand uitgebroken na een explosie aan het kippenspit. De mascotte van het café, het varken Biggy, zou het overleefd hebben.

De brandweer is ter plaatse gesneld naar het café, waar de vlammen bij hun aankomst al hoog uit het dak sloegen. Een dikke rook komt nog steeds van onder het dak en uit de ramen op elke verdieping an het huis. De brand ontstond toen aan het kippenspit een gasexplosie plaatsvond. De precieze oorzaak is nog niet gekend.

In het café, dat de vleesindustrie hoog in het vaandel draagt, loopt het varken Biggy altijd vrij rond. Die mascotte was in het café toen de brand ontstond, maar zou volgens de politie niet overleden zijn. Dit weekend zou er normaal een kermis doorgaan ter hoogte van het café, waar nu afhaalmaaltijden besteld konden worden.



