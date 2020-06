Zware brand na explosie in café 't Zwijntje, varken Biggy overleeft maar café volledig uitgebrand Didier Verbaere Wouter Spillebeen

14 juni 2020

11u23 48

Wetteren In café 't Zwijntje in de Wetterensteenweg in de Wetterse wijk Ten Ede is zondagvoormiddag om 11 uur een zware brand uitgebroken na een explosie aan het kippenspit. Het pand brandde volledig uit en de uitbater Hans raakte verbrand aan zijn arm en hals. Hij werd samen met zijn echtgenote Annie overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Beiden waren in shock. De mascotte van het café, het varken Biggy, heeft het overleefd.

De brand ontstond toen aan het kippenspit een gasexplosie plaatsvond. De precieze oorzaak is nog niet gekend. Tijdens de Coronalockdown werden in het café wekelijks kippen en ribbetjes op afhaal verkocht. Dat zou ook vandaag gebeuren naar aanleiding van de, afgelaste Zwijntjeskermis, op Ten Ede. Dat spit staat achteraan het café in een overdekte rookruimte. Op het moment van de explosie zaten heel wat klanten op het terras vooraan. “We hoorden een enorme knal en meteen daarna ontstond brand”, zegt Filip D’Hoop. Cafébaas Hans De Bruycker probeerde het vuur nog te blussen en raakte verbrand aan zijn hals en arm.

De klanten repten zich uit de voeten en de uitbater kon de rolluiken nog neerlaten in de hoop de brand in te dijken en af te sluiten van zuurstof eens de ramen zouden springen. Maar toen de brandweerposten van Wetteren, Wichelen en Gent ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen reeds door het dak achteraan. Een dikke rookpluim van onder het dak en uit de ramen op elke verdieping van het huis was kilometers in de omtrek te zien.

“Toen we ter plaatse kwamen stond het hele gebouw reeds in brand. We hebben kunnen vermijden dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woningen. Eén huis links van het café liep wel waterschade op door de bluswerken. Maar het café zelf is volledig vernield", zegt brandweer postoverste Dirk Pieters van de Wetterse brandweer.

De politie stuurde ook een drone de lucht in om de warmte te meten bij het nablussen. De brandweer bekijkt nu of de puntgevels stabiel genoeg zijn of neergehaald moeten worden. Het café huist in een geklasseerd gebouw uit 1929 dat beschermd is als dorpsgezicht. Het is reeds tientallen jaren een populaire dorpskroeg. De huidige uitbaters, baatten ‘t Zwijntje bijna vier jaar ui. Na drie maanden verplichtte sluiting, waren ze blij dat ze eindelijk weer open mochten. Tijdens de lockdown werd het hele dak nog vernieuwd.

In het café, dat de vleesindustrie hoog in het vaandel draagt, loopt het varken Biggy altijd vrij rond. Die mascotte was in het café toen de brand ontstond, maar zou volgens de politie niet overleden zijn. De brandweer zag het hangbuikvarken achteraan het café in de tuin lopen.