Zware bedrijfsbrand bij Recticel Wetteren Redactie

18 oktober 2019

12u53 304 Wetteren In het bedrijf Recticel in het Oost-Vlaamse Wetteren woedt momenteel een zware brand. Dat melden de hulpdiensten en het gemeentebestuur van Wetteren. De brand is onder controle en niemand raakte gewond.

Het vuur is inmiddels onder controle en de brandweer laat de ruimte gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



De brand brak rond 12.30 uur uit in een opslagplaats van het bedrijf, dat producten in schuimrubber maakt, en gaat gepaard met een dikke, zwarte rookwolk. Het bedrijf is geëvacueerd.

Naar aanleiding van een brand in seveso bedrijf Recticel in Wetteren wordt opgeroepen aan de inwoners van onze gemeente om preventief alle ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. pic.twitter.com/lGcApeITbP Weerstation Wichelen(@ WeerWichelen) link