Zware bedrijfsbrand bij Recticel Wetteren onder controle: zo'n 300 werknemers geëvacueerd Redactie

18 oktober 2019

12u53 978 Wetteren In het bedrijf Recticel in het Oost-Vlaamse Wetteren heeft deze middag een zware brand gewoed in een opslagloods van de schuimrubber en isolatieproducent. De brand ontstond rond 12.30 uur en was rond 14 uur onder controle. Er werden zo’n 300 werknemers geëvacueerd en niemand raakte gewond.

De zware brand ontstond omstreeks 12.30 uur in een grote opslagloods achter de productie gebouwen van Recticel in de Damstraat in Wetteren. Recticel is een Seveso bedrijf. Dat betekent dat er gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen. In Wetteren wordt schuimrubber en isolatiemateriaal geproduceerd.

Groot alarm

Er werd meteen groot alarm geslagen en brandweerkorpsen uit de hele zone Zuid-Oost snelden ter plaatse. De brand ging gepaard met een dikke, zwarte rookwolk die tot kilometers in de omtrek te zien was. Het gemeentelijke rampenplan werd niet afgekondigd maar de crisiscel van de gemeente kwam wel samen om de situatie van nabij op te volgen. Er werd ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Het industrieterrein en ook een deel van de toegangswegen naar Wetteren Overschelde werden afgesloten. Rond 14 uur was het vuur onder controle en liet de brandweer de brand gecontroleerd uitbranden.

Naar aanleiding van een brand in seveso bedrijf Recticel in Wetteren wordt opgeroepen aan de inwoners van onze gemeente om preventief alle ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. pic.twitter.com/lGcApeITbP Weerstation Wichelen(@ WeerWichelen) link

“De brand ontstond aan de Noordkant van de fabriek in een magazijn waar schuimblokken worden opgeslagen. Niet in een productie eenheid dus. Er waren op het moment van de brand enkele honderden medewerkers aan het werk en alle mensen zijn veilig geëvacueerd. Er vielen geen gewonden", zegt Laurent Verschuere, verantwoordelijke voor milieu en veiligheid op Recticel.

“Het gaat ook niet om gevaarlijke stoffen. Het magazijn is waarschijnlijk verloren”. Bij de brand is geen asbest betrokken en de brandweer voerde constant controlemetingen uit in de omgeving. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Alarmeringssysteem Be Alert werd ingeschakeld om de bezorgde Wetteraars te informeren. In het bedrijf is intussen de productie herstart.