Zwaargewond na klap tegen betonnen geleiders op Kalkensteenweg Didier Verbaere

18 september 2019

00u16 0 Wetteren Een chauffeur raakte dinsdagavond omstreeks 23 uur zwaargewond nadat hij met zijn wagen op enkele betonnen verkeersgeleiders op de Kalkensteenweg in Wetteren knalde en overkop ging. De man was op weg van Kalken naar Wetteren toen hij ter hoogte van Slekkebeek op de betonnen zijbermen inreed. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Er waren geen andere voertuigen in het ongeval betrokken.

De BMW van de bestuurder ging na de klap overkop en bleef op zijn dak op de rijbaan liggen. De bestuurder werd door de brandweer uit het wrak bevrijd en ter plaatse verzorgd door de hulpdiensten. “Uiterlijk leek de bestuurder niet zwaargewond maar het is afwachten of er zware interne letsels zijn”, zegt postoverste Romain Van Bever. De Kalkensteenweg werd tijdens de interventie deels afgesloten en het verkeer over één rijstrook geleid.