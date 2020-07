Zuidlaan tijdlang versperd na ongeval met drie wagens, maar geen gewonden Didier Verbaere

03 juli 2020

13u58 0 Wetteren Op de Zuidlaan in Wetteren raakten vrijdagmiddag drie wagens betrokken bij een verkeersongeval. De steenweg was een tijdlang versperd maar er raakte niemand gewond.

Twee wagens raakten betrokken in een kop-staartaanrijding. Een wagen remde plots en een tweede knalde er achteraan op in ter hoogte van de Koeweg. De aangereden wagen werd weggeslingerd en raakte een tegenligger in de flank. De brandweer en politie kwamen ter plaatse om de rijbaan vrij te maken en het verkeer in goede banen te leiden.