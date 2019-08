Zucht naar Kunst ontvangt De tante van Charlie tijdens kermistoneel Didier Verbaere

28 augustus 2019

17u25 0 Wetteren De Koninklijke Toneelvereniging Zucht naar Kunst brengt tijdens Wetteren kermis de komedie De tante van Charlie van Jon van Eerd op de planken van CC Nova op 2, 6 en 7 september. De regie is in handen van Ben De Meester.

In deze komedie hebben Charlie en Bert hun oog laten vallen op de knappe tweeling Céline en Eline. Er is maar één probleem: de strenge vader vindt de twee jongens geen geschikte partij voor zijn dochters. Maar daarvoor heeft Charlie een oplossing bedacht. Hij laat zijn chique tante uit Brazilië, Donna Katarina, naar België komen om een goede indruk te maken op de vader. Maar Donna Katarina zegt op het laatste nippertje af. Charlie en Bert moeten nog snel een tante zien te vinden, als camioneur Johnny net de kamer binnenwandelt.

Hoe dat afloopt zie je in CC Nova telkens om 20 uur. Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren op 0473/78.09.10 of via www.zuchtnaarkunst.be.