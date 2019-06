Zonder papieren, maar mét manieren: vluchteling doet dutje in winkelsas en trekt schoenen uit Didier Verbaere

09 juni 2019

12u16 0 Wetteren De politie van Wetteren plukte zaterdagochtend een slapende vluchteling zonder papieren uit een winkelsas van The Bridge, een dierenspeciaalzaak aan Nieuwe Brug. Zijn schoenen had hij netjes aan de deur gezet.

De man lag er te slapen tussen de voordeur en de winkeldeur naast een automaat, waar klanten buiten de openingsuren terecht kunnen. Hij had dan wel geen papieren, manieren had hij wel. Zijn schoenen had hij netjes buiten de winkel laten staan om een dutje te doen. De man werd meegenomen voor ondervraging en zal het bevel krijgen het land te verlaten.