Zondagsmarkt verhuist naar parking station Wetteren Didier Verbaere

19 mei 2020

12u29 0 Wetteren De wekelijkse donderdagmarkt in Wetteren start opnieuw met 43 kramen. De markt zal slechts via twee in- en uitgangen te bezoeken zijn door een beperkt aantal klanten. En de zondagsmarkt verhuist naar de parking van het station.

De donderdagsmarkt zal doorgaan op de Markt, maar het aanbod is herschikt tot 43 kramen. Dit betekent dat een aantal kramen niet wekelijks op de markt zullen terug te vinden zijn. Het gaat vooral om kramen met dames- en herentextiel. De markt zal enkel toegankelijk zijn via de Florimond Leirensstraat en naast de kerk ter hoogte van het café ’t Wetteraarke. De andere toegangen worden afgesloten. En het aantal bezoekers wordt geteld en moet een bepaald parcours volgen. Een mondmasker is aanbevolen.

Zondagsmarkt

De zondagsmarkt zal doorgaan op de benedenparking aan het station. Het volledige aanbod aan kramen zal aanwezig zijn en is minder dan de toegelaten 50 kramen. De in- en uitgang gebeurt via de stationsparking van de NMBS en aan de doorgang naar het Felix Beernaertsplein. Andere doorgangen worden gesloten. Bezoekers zullen ook hier een bepaald parcours moeten volgen, dat met krijtverf op de grond zal aangeduid worden. En ook hier is het aanbevolen om een mondmasker te dragen bij een bezoek aan de markt.