Zomerseizoen in openluchtzwembad De Warande start op 11 juni Didier Verbaere

07 juni 2019

15u33 4 Wetteren Het zomerseizoen in het openluchtzwembad van sport- en recreatiedomein De Warande in Wetteren start op 11 juni. Na een kort intermezzo tijdens het hete 1 juni weekend, gaat het zwembad definitief open tot eind augustus.

Je kan dagelijks zwemmen, duiken, spelen, glijden, of gewoon genieten van het zonnetje op de ligweide. Er is een groot zwembad van 20 op 50 meter, 2 glijbanen, een duikkuil van 3,65 meter diep, 2 springplanken en een stroomversnelling. Voor de allerkleinsten is er ook een zandbak en een speeltuin. Ook het kinderbad is verwarmd en uitgerust met spuitdiertjes. Taverne La Koer heeft een zonnig terras dat uitkijkt op het recreatiedomein. Hier kan je genieten van een hapje of een drankje. Ook zonder het domein te moeten betreden. Voor badgasten hebben ze een drankstand op de ligweide zelf.

Zorg wel dat je je identiteitskaart op zak hebt of je komt het domein niet binnen. Aansluitende zwemkledij is verplicht, zwemshorts verboden. Het openluchtzwembad is elke weekdag geopend van 9.30 uur tot 20.00 uur en in het weekend van 9.30 uur tot 18.00 uur. Volwassen Wetteraars betalen 5 euro, kinderen tot 12 jaar de helft. Tarieven voor niet-inwoners en andere info op www.DeWarandeWetteren.be.