Zomerse bubbels open voor kinderen op Markt Didier Verbaere

26 juni 2020

18u45 1 Wetteren De Zomerse Bubbels, twee avontuurlijke speelpleintjes op de Markt van Wetteren, werden vrijdagavond officieel geopend voor de kinderen. Ze hebben keuze uit een strand met speeltuigen en een ‘bos’.

De Zomerse Bubbels zijn onderdeel van de corona-proof Markt in Wetteren. Een deel van de Markt is parkeervrij en autoluw gemaakt waardoor de terrassen konden uitbreiden. Er staat ook een kiosk voor optredens en nu werden ook twee speelpleintjes aan de fontein en naast de kerk geopend. En maandag of dinsdag worden nog twee petanque terreinen aangelegd. Vanaf 4 juli zijn er vier Zomerse Zaterdagen in het verkeersvrije centrum voorzien.