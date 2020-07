Zomers weekend in zicht maar nauwelijks reservaties voor openluchtzwembad De Warande Didier Verbaere

16 juli 2020

14u37 0 Wetteren Inwoners van Wetteren, Laarne en Melle die dit weekend op zoek zijn naar verkoeling, kunnen nog steeds terecht in het openluchtzwembad De Warande in Wetteren. Daar zijn tot op vandaag amper plaatsen gereserveerd voor de bubbels van 500 zwemmers in voor- en namiddag. “De inloopperiode heeft lang genoeg geduurd en we kijken uit naar mooi weer", zegt schepen van Sport Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren)

Dit weekend worden zomerse temperaturen voorspeld. De Kust is bijna helemaal volgeboekt, maar voor verkoeling in eigen streek is er minder interesse. Zo waren er donderdagnamiddag nog maar 32 reservaties geregistreerd voor beide blokken van 500 personen. Zaterdag melden zich amper twee zwemmers in de voormiddag en 52 in de namiddag. En op zondag lig je voorlopig praktisch alleen in het olympische openluchtbad met respectievelijk twee en negen reservaties. Het ziet ernaar uit dat je dan ook niet zal moeten aanschuiven aan de reuzenglijbaan. “De rustige inloopperiode heeft nu wel lang genoeg geduurd. Afgelopen maandag was het een mooie dag en was er ongeveer tweehonderd man op het domein. Alles verliep toen soepel en we zijn blij dat het eindelijk mooi weer wordt. Wij zijn er alvast klaar voor.”

Verplicht reserveren

Het zwembad opende op 1 juli de deuren en blikt terug op een kille en natte zomer. Zwemmers zijn er welkom in een voor- en namiddagblok en er is plaats voor 500 personen per blok. Inwoners van Wetteren, Laarne en Melle krijgen voorrang bij de reservaties en genieten van hetzelfde tarief. Niet-inwoners moeten wachten om te reserveren en betalen een hoger tarief. Toiletten en kleedkamers zijn beschikbaar. Douches niet. En op het hele domein gelden de afstandsregels en is men verplicht om de handen te ontsmetten bij het binnenkomen en in de sanitaire ruimtes. De gemeente zet ook jobstudenten in om alles grondig en voortdurend te reinigen. Reserveren verplicht via www.dewarandewetteren.be.