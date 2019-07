Zomerbar Den Hof in dekenijtuin met trendy bar en evenementenplein Didier Verbaere

16 juli 2019

14u44 3 Wetteren De prachtige tuin van de dekenij vlak bij de markt in het centrum van Wetteren, wordt vanaf 8 augustus een openbare pop-up bar. ‘Den Hof’ bestaat uit een trendy openluchtbar met dj met cassetjes en een evenementenplein met fanfare in de bomen en heel wat lokaal talent.

Cedrik Matthijs, Jonas Matthijs, Ether Vermeir, Femke De Valck en Katho Verstuyft van de vzw konden het gemeentebestuur en de deken overtuigen om de private tuin van het statige dekenij gebouw tijdelijk open te stellen voor het publiek. Zij reageerden enthousiast op ‘Den Hof’.

“Het wordt meer dan een cocktailbar. De tuin wordt opgedeeld in een hippe bar en een evenementenplein. Maar het meest kwetsbare deel en de vijver worden afgesloten voor het publiek. Ook het gras gaan we beschermen met een plankenvloer. Voor de evenementen werken we onder andere samen met CC Nova voor een kindernamiddag met de bOOmfanfare. We organiseren ook een multiculturele namiddag met Wetteren Samen, een buurtfeest met picknick en heel veel optredens. Tijdens de afterwork op vrijdag staat de bar in het teken van een bepaald land met bijpassende hapjes”, somt Cedrik op.

Openingsweekend en kermis in Den Hof

Elke vrijdagavond legt Den Hof de werkmens in de watten. Tijdens de afterwork op vrijdag staat de bar in het teken van een bepaald land met bijpassende hapjes. Verder zet de organisatie tijdens het kermisweekend Wetterse bands op het podium. Vrijdag 30 augustus komen onder andere White Van Men en The Grassroots Movement spelen. Zaterdag 31 augustus is er dan weer een kermisfuif. “Maar ook ons openingsweekend belooft een knaller te worden”, vult Esther Vermeir aan. “Op zaterdag 10 augustus komt Daddy K7 (K-sept, nvdr.) langs. Deze Brusselaar draait enkel met cassetjes. Hij neemt zijn collectie mee naar Den Hof. Je kan er samen met hem in de cassetjes snuisteren en nummertjes kiezen. Wie dat wil, mag ook zelf cassettes meenemen van thuis.”

Agentschap Onroerend Erfgoed akkoord

De dekenij tuin is beschermd erfgoed. Het is dan ook geen eenvoudig locatie om een pop-upbar te beginnen. “We hebben een hele weg afgelegd”, legt Vermeir uit. “Pas na vele gesprekken en enkele aanpassingen in onze programma konden we het Agentschap Onroerend Erfgoed overtuigen van ons idee. Ze willen onder andere dat de mensen binnenkomen langs de deur in de Kattestraat. Ook is het aantal bezoekers begrensd. Maar goed, we kunnen vandaag met trots zeggen dat we op 8 augustus van start gaan.” Den Hof zal elke dag open zijn vanaf 15 uur, behalve op maandag en bij slecht weer. Surf voor meer info naar de site www.vzwdenhof.be of like Den Hof op Facebook.