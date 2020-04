Zo kan het dus ook: Containerparken Verko openen op afspraak zonder wachtrijen of chaos. “Misschien na de crisis dit systeem handhaven”. Didier Verbaere

07 april 2020

14u53 8

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wetteren De containerparken van Verko in Melle, Wetteren, Laarne en Wichelen openden deze middag opnieuw de deuren en zijn meer dan tevreden over hun online reservatie systeem. Een bezoek kan enkele op afspraak en dat gebeurde, in tegenstelling tot in andere parken, zonder wachtrijen, chaos of discussies.

De containerparken openden vandaag opnieuw de deuren en dat gebeurde in heel wat gemeentes in complete chaos met lange wachtrijen aan de deuren tot gevolg. Verko besliste vorige week om een reservatiesysteem te hanteren waarbij slechts 7 bezoekers per halfuur toegelaten werden. En dat systeem bewees vandaag haar nut in onder meer Wetteren.

Om 13.30 uur deze middag stonden slechts 7 wagens netjes in de wachtrij aan de poort. De politie stuurde een patrouille maar de agente stond werkloos toe te kijken. “We hebben slechts enkele mensen die zonder reservatie kwamen, terug moeten sturen”, klinkt het.

Ook waarnemend directeur Peter De Leeuw is ‘een tevreden man’. “Ons systeem blijkt de juiste strategie als ik de chaos zie in andere recyclageparken”, zegt hij bij een bezoek aan Wetteren. “We hebben met man en macht op de IT dienst aan dit systeem gewerkt en dat was een bewuste keuze. Met een reservatie kan er geen discussie ontstaan en krijgt iedereen de kans om rustig en met de nodige social distancing hun afval kwijt. Bovendien lopen we ook niet het risico dat onze containers in een mum van tijd overvol geraken”, zegt De Leeuw. “Misschien moeten we bekijken om na de crisis op drukke dagen ook met reservaties te werken”, aldus De Leeuw.

Ook de bezoekers hadden niks dan lof voor de manier van werken. “Ik heb deze ochtend voor mijn schoonouders bijna twee uur staan aanschuiven in Destelbergen. Hier ben ik op vijf minuten binnen en buiten”, zegt een man. “En ik ben blij dat ik eindelijk eens tijd had voor de grote kuis en ons afval hier kwijt kan”, vult Inge Burssens aan. Kortom, niks dan blije gezichten.