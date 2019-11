Zeven rijbewijzen ingetrokken bij verkeersacties: 10 personen onder invloed van drugs en alcohol Didier Verbaere

12 november 2019

19u13 14 Wetteren Bij verschillende verkeersacties in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen werden het voorbije weekend 5 bestuurders onder invloed van alcohol, 3 onder invloed van één of twee soorten drugs en 2 onder invloed van drugs en alcohol geverbaliseerd. Zeven rijbewijzen werden onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

“Bij 2 chauffeurs bleef het rijverbod beperkt tot 3 of 6 uur en bij een laatste persoon was er geen rijbewijs om in te trekken omdat dit reeds voor lange tijd was ingetrokken door de rechtbank”, meldt de politie. Er werden nog 2 bestuurders gevat die stuurden tijdens een rijverbod, twee voertuigen werden in beslag genomen omdat ze niet verzekerd waren en 1 persoon bleek zelfs te rijden zonder ooit een rijbewijs gehad te hebben.

Zeven bestuurders werden betrapt terwijl ze de GSM gebruikten aan het stuur, 12 droegen geen veiligheidsgordel en nog eens 12 vrachtwagens stonden foutief geparkeerd. Tenslotte werd bij één van deze acties in Wichelen een verdacht voertuig gecontroleerd in het kader van anti-inbraak. Maar er kon deze personen voorlopig niets concreet ten laste worden gelegd. “Wij hopen op deze manier alvast ontradend gewerkt te hebben vooraleer er eventueel feiten konden worden gepleegd”, besluit de politie.