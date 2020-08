Zes rijbewijzen ingetrokken na positieve drugstesten in zone Wetteren Didier Verbaere

26 augustus 2020

15u19 5 Wetteren Bij twee verkeersacties in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen werden de afgelopen dagen zes rijbewijzen ingetrokken.

De politie voerde controleacties uit en betrapte zes bestuurders op het rijden onder invloed van drugs via een positieve speekseltest. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken en ze moeten voor de politierechtbank verschijnen. “Naast alcohol is drugs een even grote killer in het verkeer”, aldus de politie.