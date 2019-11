Zes rijbewijzen ingetrokken bij politiecontroles Didier Verbaere

25 november 2019

13u22 0 Wetteren In de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen werden afgelopen weekend vier rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken bij verkeersacties. Twee andere chauffeurs moesten hun wagen voor enkele uren aan de kant zetten. Er werden ook 75 processen verbaal voor snelheid uitgeschreven.

De politie hield snelheidscontroles met interceptie en controleerde 708 voertuigen. Daarvan reden er 72 te snel en 18 werden aan kant gezet. Eén laagvlieger werd in een zone 70 geflitst aan 137 kilometer per uur. Een andere reed 108 in de bebouwde kom. Hij bleek ook onder invloed van meerdere soorten drugs. Beide chauffeurs mochten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren.

Twee bestuurders hadden teveel gedronken en mochten hun rijbewijs voor 3 en 6 uur inleveren. Twee testen positief voor drugs en zijn hun rijbewijs 15 dagen kwijt. Er werd ook een niet-verzekerd voertuig in beslag genomen en getakeld.