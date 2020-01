Zes personen blazen positief bij controles op 1 januari Didier Verbaere

02 januari 2020

12u46 0 Wetteren Bij verschillende verkeersacties op 1 januari in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen legden zes personen een positieve test af voor alcohol of drugs. Twee rijbewijzen zijn onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

De politie voerde woensdag verschillende controles uit in de zone. Vier bestuurders waren onder invloed van alcohol. Hun rijbewijs werd voor 3 of 6 uur ingehouden. Twee personen waren onder invloed van drugs en hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Er werd ook één illegale persoon ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. En één geseinde persoon werd opgepakt voor verhoor.