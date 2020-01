Ze zijn één week verplicht, en er zijn al valse ‘controleurs van rookmelders’ op pad Didier Verbaere

09 januari 2020

16u06 140 Wetteren De gemeente Wetteren waarschuwt voor valse controleurs die zogezegd in opdracht van de gemeente controles uitvoeren over de aanwezigheid van rookmelders in de woning. “Het gemeentepersoneel voert geen huisbezoeken uit in verband met de aanwezigheid van rookmelders. Wie ‘iemand van de gemeente’ aan de deur krijgt, wordt gevraagd onmiddellijk de politie te contacteren”, aldus de gemeente.

Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning. “Toch willen wij de bevolking ervan op de hoogte brengen dat het gemeentepersoneel geen huisbezoeken of woningcontroles doet in verband met de aanwezigheid van de rookmelders.Eerder deze dag kregen we een telefoon van een bezorgde burger wiens buur bezoek had gekregen van iemand van de gemeente om zijn woonst te controleren op de aanwezigheid van rookmelders. Al snel bleek dat er geen gemeentepersoneel langs was geweest bij deze persoon. De politie werd onmiddellijk op de hoogte gebracht.”

Onmiddellijk politie bellen

Krijg je zulke personen aan de deur, laat deze in geen enkel geval binnen in je woonst en verwittig onmiddellijk de politie. Wees waakzaam naar personen die van deur tot deur gaan en verwittig eventuele (oudere) buren en familieleden over het feit dat ze deze mensen niet mogen binnenlaten in hun woning. Het gemeentepersoneel voert enkel woningcontroles uit op afspraak en in samenspraak met de bewoners. De politie vraagt om onmiddellijk 101 te bellen of te melden via pz.wlw@police.belgium.eu.

